1-0. Lanús derrota en los últimos minutos a Fluminense en Argentina

La definición de la serie se producirá el próximo 23 de septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el comienzo del primer tiempo del partido disputado en el estadio Ciudad de Lanús, los granates, orientados por Mauricio Pellegrino, trataron de llegar con claridad al arco de Fábio, sobre todo por intermedio de Eduardo ‘Toto’ Salvio y Marcelino Moreno, pero la defensa del Flu, liderada por el experimentado capitán Thiago Silva, los mantuvo a raya.

Los cariocas de Renato Gaúcho trataron de llevar peligro al arco protegido por Nahuel Losada con un ataque comandado por el colombiano Kevin Serna y el uruguayo Agustín Canobbio, pero sus intentos salieron fallidos.

En la segunda parte, Lanús trató de encerrar a Fluminense en su propio campo con combinaciones de toques y balones lanzados tanto a Salvio como a Rodrigo Castillo, con incursiones de zagueros como Sasha Marcich, esfuerzos que se vieron premiados en el minuto 89, cuando Moreno marcó el único gol del partido.

