Fallece a los 85 años Manolo Cardo, entrenador del Sevilla entre 1981 y 1986

Cardo fue un centrocampista que disputó una cuarentena de partidos de Primera División con el Sevilla a comienzos de los sesenta, antes de continuar su trayectoria como jugador en clubes más modestos como el Recreativo de Huelva, el Algeciras y el Avilés Industrial.
En diciembre de 1981, cuando entrenaba al filial sevillista, se hizo cargo de forma provisional del primer equipo tras la destitución del laureado Miguel Muñoz pero esa interinidad duró cinco años tras un formidable debut en La Romareda ante el Zaragoza, al que goleó por 1-4.
Con unos planteles de bajo coste y sustentados en la cantera -jugadores que serían internacionales Francisco, Nimo, Serna, Álvarez, Ramón Vázquez, Jiménez o Rafa Paz, y otros jugadores 'de club' como Blanco, Ruda o José Luis-, Cardo condujo al Sevilla a dos clasificaciones europeas consecutivas gracias a un fútbol técnico e incluso preciosista.
Tras un lustro en el banquillo del Sevilla, el conocido cariñosamente como "Cateto de oro" siguió su carrera en el Cádiz, Las Palmas, Recreativo, Xerez y Atlético Marbella, donde se retiró al término de la temporada 1995/96.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En un comunicado difundido en su web oficial, el club hispalense ha recordado que distinguió a Manolo Cardo con el 'I Banquillo de Oro' por haber "impulsado al Sevilla desde la persistente mediocridad hasta la pujanza deportiva".