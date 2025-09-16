Fallece a los 85 años Manolo Cardo, entrenador del Sevilla entre 1981 y 1986

Sevilla (España), 16 sep (EFE).- El Sevilla ha comunicado este martes el fallecimiento del Manolo Cardo, de 85 años, entrenador del primer equipo entre 1981 y 1986 y tercer técnico que más partidos oficiales ha dirigido en la historia del club español, 200, sólo superado por Joaquín Caparrós (248) y de Unai Emery (205).