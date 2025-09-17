2-2. Un dominicano salva los muebles a Bolívar

El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana pintaba para el triunfo de Atlético Mineiro, que reservó su pólvora para el final del primer tiempo, cuando el creativo Gustavo Scarpa gestó los goles firmados por el mediocentro Alexsander y el central Vítor Hugo.

Los goles del equipo brasileño en el minuto 45 y en el quinto añadido a la primera etapa pudieron haber bastado para resolver sin más presiones el partido en el estadio Hernando Siles. Pero la formación paceña salió a jugar el segundo tiempo como si no hubiera mañana y descontó a través del centrocampista Robson cuando apenas transcurrían 3 de la reanudación.

Atlético Mineiro, que para entonces no tenía mucho gas en el tanque bajó dos cambios, retrasó sus líneas y trató de administrar desde muy temprano la pírrica ventaja, acaso motivado por la expulsión en el minuto 51 del central argentino Ignacio Cariglio.

Bolívar lo intentó, pudo igualar en el 70 de no haber sido por la mala puntería del ariete uruguayo Daniel Cauteruccio al ejecutar un penalti.

Otra oportunidad llegó en la agonía, el dominicano Romero no dejó pasar la oportunidad y con un engaño acrobático engañó a Everson. El 2-2 deja todo abierto para una serie que se definirá el 24 de septiembre en el Arena MRV de Belo Horizonte.