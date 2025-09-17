Inter y Milan dan otro paso hacia San Siro: la junta municipal aprueba la operación

"Confirmo que la junta ha examinado favorablemente la propuesta que se presentará al concejo municipal", declaró la vicealcaldesa responsable de urbanismo, Anna Scavuzzo, en rueda de prensa.

"Ahora habrá una serie de comisiones dedicadas a examinar el fondo de la medida. En la junta ha habido un amplio debate. Ahora será el consejo municipal el que decida con su voto", añadió.

La votación y resolución final se conocerá a finales de septiembre.

El acuerdo con el alcalde de Milán y la posterior aprobación de la junta municipal llegó después de que ambos clubes presentaran en el pasado marzo la oferta formal de adquisición y remodelación del estadio, que ronda los 200 millones de euros e incluye el compromiso de reformar también los aledaños.

El estadio, que servirá también para la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026, tendrá que modernizarse para poder ser sede en la Eurocopa que Italia organiza junto a Turquía en 2032.

"El estadio debe estar listo para 2031, porque la UEFA nos está diciendo que no considerarán Milán para la Eurocopa de fútbol de 2032 si no se reforma", aseguró Giussepe Sala, alcalde de Milán, el martes.

Sin embargo, pese a haber llegado a un acuerdo con el alcalde y que la junta haya aprobado la venta de los terrenos, todavía faltan algunos pasos burocráticos para certificar la compraventa por parte de los clubes, pues el acuerdo tiene que ser aprobado por el consejo municipal, en una votación prevista para finales del mes de septiembre.

La idea que manejan ambos clubes, en caso de concluir la compra, es la de mantener solo una de las fachadas del estadio y construir en la zona que actualmente corresponde al aparcamiento el nuevo recinto.