Las selecciones de Estados Unidos y México pondrán a prueba a la de Paraguay en noviembre

Estados Unidos y México, por ser anfitrionas de ese torneo junto a Canadá, ya tenían su presencia asegurada.
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) había anunciado a comienzos de septiembre el encuentro del 15 de noviembre de la Albirroja con el equipo de las Barras y las Estrellas en el estadio Subaru Park de Filadelfia.
La APF informó hoy del acuerdo con la Tri para enfrentarse el 18 de noviembre en el estadio Alamodome de la ciudad estadounidense de San Antonio.
Ambos partidos hacen parte del plan de preparación de todas las selecciones involucradas para el Mundial de 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.
La APF destacó que el encuentro con el Tri "promete ser un gran atractivo pensando en el Mundial 2026".
Con esos dos partidos amistosos, la selección paraguaya cierra su calendario de actividades internacionales de 2025.
El más reciente partido entre México y Paraguay ocurrió el 31 de agosto de 2022 en Atlanta. La Albirroja se impuso por 1-0.
Paraguay se clasificó al Mundial de 2026 con el sexto cupo directo y 28 puntos de 54 posibles.
El 9 de septiembre, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro vencieron en Lima por 0-1 a la selección de Perú, que terminó en el penúltimo puesto.