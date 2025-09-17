Una plataforma recogerá firmas para que el Barcelona no pueda vender el 49,9% de BLM

Bajo el lema "Aturem la venda del Barça. Aturem la venda de BLM" (Paremos la venta del Barça. Paremos la venta de BLM), esta iniciativa, encabezada por el economista y experto en las financias del Barcelona Marc Ciria, pretende reunir un mínimo de 3.500 firmas de socios para introducir esta cuestión en la próxima Asamblea, que debería celebrarse en octubre aunque aún carece de fecha oficial.

En declaraciones al programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser, Ciria ha explicado que en diez horas ya han logrado 500 firmas y, además de habilitar una página web para este fin, también recogerán firmas presencialmente en los próximos tres partidos del primer equipo de fútbol masculino (21 y 28 de septiembre, y 1 de octubre) y el 18 de septiembre en el Barça-Magdeburgo de balonmano.

Para el portavoz de la iniciativa, urge revocar la autorización a la junta directiva, aprobada en la Asamblea de 2021, porque es "uno de los pocos salvavidas que le quedan a Laporta" para no terminar su mandato en 2026 con pérdidas, que el economista ha cifrado en más de 100 millones de euros durante su gobernanza.

Ciria ha recordado que los estatutos del Barcelona establecen que, en caso de terminar el mandato con pérdidas, la junta directiva deberá responder de forma solidaria, y ha asegurado que "hay ofertas de entre 200 y 300 millones de euros" por este 49,9% de BLM.

El economista ha defendido la necesidad de que el club conserve la propiedad de la empresa y adopte "un modelo de gestión distinto a vender activos del club", y ha expuesto que BLM "da 60 millones de beneficios anuales al club" y tiene "un plan de negocios realizable de llegar a 400 millones de facturación y 200 millones de beneficio".