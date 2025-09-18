El Tigres del argentino Ángel Correa empata sin goles en su visita al Guadalajara

Con el empate, Tigres sumó 15 puntos y es quinto en el torneo. Guadalajara llegó a ocho unidades en la undécima posición.

En el primer tiempo los equipos se enredaron en un ritmo lento.

Tigres intentó con la sociedad formada por Correa y su compatriota Juan Brunetta, pero se estrelló ante el poblado sector defensivo local.

En la segunda mitad los felinos insistieron con un par de peligrosos disparos cruzados de Correa a la altura de la media luna, pero ambos los atajó Raúl Rangel hacia su derecha.

Chivas tuvo su oportunidad de anotar en un servicio al centro del área que Javier Aquino cortó con la mano, el árbitro marcó penalti que ejecutó Efraín Álvarez y detuvo el argentino Nahuel Guzmán con lance hacia la izquierda al minuto 63.

La actividad del Apertura continuará este viernes con cuatro partidos que abrirán la novena jornada.

El Cruz Azul, que marcha invicto en el segundo lugar de la tabla, intentará mantenerse imbatible ante Juárez FC. El Necaxa, dirigido por el argentino Fernando Gago, recibirá al Puebla, que se ubica en el sótano de la clasificación.

En otros duelos, el Léon, en el que juega el colombiano James Rodríguez, visitará a Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, y el Mazatlán FC chocará con el Atlas.

El sábado destaca el partido entre el líder Monterrey, en el que juega el español Sergio Ramos, y el América, dirigido por el brasileño André Jardine.

También llama la atención el duelo de entrenadores argentinos, Antonio Mohamed, al frente del campeón Toluca, contra el Guadalajara, de Milito; y la visita de Tigres UANL a Pumas UNAM, del guardameta costarricense Keylor Navas. Además, jugará Pachuca ante Querétaro.

La novena jornada concluirá el domingo con el choque entre Santos Laguna y San Luis.