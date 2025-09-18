Seleccionador chileno apuesta por el talento local en su convocatoria para el Mundial

Vásquez, extremo de la Universidad de Chile que ya debutó en primera división el pasado año, afronta una segunda temporada en la élite del fútbol chileno marcada por una lesión, y los efectos perniciosos de la criticada regla del sub-21 en la liga local, señalada como uno de las razones de la fallida renovación del fútbol chileno.

Córdova, uno de los mayores críticos de la cita norma, nominó a solo tres jugadores que se desempeñan en el exterior, como lo son el defensor Matías Pérez, del Lecce italiano; el mediocampista Lautaro Millán, del Independiente argentino, y el delantero Willy Chatiliez, del Huesca español, para un torneo que Chile inicia el próximo sábado 27 de septiembre frente a Nueva Zelanda.

Los oceánicos son a priori el equipo más flojo del grupo A, en el que La Roja tendrá la dura tarea de luchar con dos grandes potencias de África y de Asia: Egipto y Japón.

En la lista no sorprendieron las ausencias del zaguero Iván Román, del Atlético Mineiro brasileño, por una suspensión de tres fechas que acarrea desde el Sudamericano Sub-20, y del delantero Damián Pizarro, jugador del Udinese italiano, que está cedido al Le Havre francés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Román se vio afectado por el castigo que lo deja fuera de la fase de grupos, y había sido considerado por el propio Córdova en La Roja absoluta, a la cual dirigió como interino en las últimas fechas de las eliminatorias al Mundial 2026, entrando ante Brasil con buenos minutos de juego.

Pizarro, quien tuvo problemas en el Sudamericano Sub-20 en Venezuela, quedó al margen del círculo de la selección juvenil tras priorizar sus vacaciones en junio pasado y no atender a una concentración preparatoria del Mundial a la que le llevó Córdova.

De igual forma, las selecciones juveniles que participan en el Mundial Sub-20 se ven afectadas por el hecho de que los clubes no están obligados a ceder a los jugadores para este torneo, y complica especialmente a los que juegan en Europa.

La selección de Córdova se encuentra concentrada en Rancagua, donde este sábado jugará un amistoso ante Nigeria, conjunto africano que integra el grupo F del Mundial Sub-20 junto a Colombia, Arabia Saudita y Noruega.

Córdova habría tenido como criterio elegir a algunos jugadores polifuncionales, pero en su llamado ratificó a figuras como el delantero Francisco Rossel, de Universidad Católica, quien en el Sudamericano marcó cinco goles y quedó tercero entre los artilleros.

Otros futbolistas que no estuvieron en la competencia regional en Venezuela se ganaron un lugar como el delantero de Colo Colo Francisco Marchant, quien ha tenido minutos de juego en Primera División.

El defensor Ian Garguez, de Palestino, y el delantero Emiliano Ramos, de Everton de Viña del Mar, también se han destacado en la liga chilena, y habían sido incluidos por Córdova en La Roja absoluta en la última citación ante Brasil y Uruguay.

La nómina de 24 jugadores está compuesta por:

Porteros: Sebastián Mella (Huachipato) Ignacio Sáez (Universidad de Chile) y Gabriel Maureira (Colo Colo).

Defensas: Ian Garguez (Palestino), Matías Pérez (U.S. Lecce-ITA), Nicolás Suárez (Colo Colo), Felipe Faúndez (O’Higgins), Patricio Romero (Cobreloa), Milován Celis (Unión Española).

Mediocampistas: Joaquín Silva (Santiago Wanderers), Lautaro Millán (Independiente-ARG), Agustín Arce (Deportes Limache), Nicolás Cárcamo (Huachipato), Mario Sandoval (Audax Italiano), Flavio Moya (Universidad de Chile).

Delanteros: Willy Chatiliez (SD Huesca-ESP), Francisco Rossel (Universidad Católica), Francisco Marchant (Colo Colo), Rodrigo Godoy (O’Higgins) Vicente Álvarez (Unión San Felipe), Emiliano Ramos (Everton de Viña del Mar).