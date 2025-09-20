Ceuta y Zaragoza, la necesidad de ganar con Nayim como testigo de lujo

En los prolegómenos, Mohamed Alí "Nayim" (Ceuta, 1966) dará el saque de honor justo cuando se cumple treinta años de su gol desde el centro del campo que permitió al Zaragoza ganar la Recopa de Europa ante el Arsenal (2-1) en París.

El Ceuta, en lo deportivo, quiere aprovechar su buen momento y el malo del rival para sumar por tercera jornada consecutiva después de su triunfo sobre el Huesca (2-1) y el empate con el Castellón (3-3), aunque deberá contar con el permiso de un Real Zaragoza también necesitado de puntos.

El equipo ceutí pretende que la salvación, que es su objetivo en este curso del recuentro con la Segunda, pase por hacerse fuerte en el Alfonso Murube, que espera un lleno en sus 5.400 localidades.

El encuentro será histórico ya que el Real Zaragoza visitó por última vez la ciudad en partido oficial el 13 de enero de 1946 para enfrentarse al entonces Sociedad Deportiva Ceuta, cayendo derrotado por 3-0, con lo que han pasado 79 años, 8 meses y 8 días desde ese partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico de los ceutíes, José Juan Romero, no podrá contar para este partido con el defensa Yago, por sanción, ni el delantero Ortuño, que sigue lesionado, mientras que puede volver a la lista el lateral Manu Sánchez, que aún no ha debutado esta temporada por unas molestias musculares.

El delantero Aisar, que se retiró del campo el pasado domingo por unas molestias en el muslo, sí entrará en la convocatoria facilitada por el entrenador sevillano, quien no podrá estar sentado en el banquillo al haber sido sancionado con cuatro partidos tras la expulsión directa que vio el pasado domingo ante el Castellón.

El cuadro aragonés viaja con el casillero de victorias sin estrenar después de cinco jornadas y, por lo tanto, con la cada vez más imperiosa necesidad de sumar tres puntos de una tacada, los mismos que ha sumado hasta ahora, para evitar que la palabra crisis se consolide en su entorno.

La apelación a que las sensaciones son buenas, tanto por parte del entrenador Gabi Fernández como del lateral izquierdo Carlos Pomares en sus respectivas comparecencias esta semana, han tratado de alejar la tensión de un equipo al que le cuesta crear ocasiones y todavía más materializarlas. Los tres únicos goles que ha marcado en estas cinco jornadas lo demuestran.

Los zaragocistas han cerrado sus dos partidos consecutivos como locales, ante Real Valladolid y Albacete, con dos empates, aunque el objetivo pasaba por cerrar al menos uno de ellos con una victoria. Ahora esa necesidad la trasladan al salto que deberán hacer en el estrecho de Gibraltar para visitar al Ceuta.

La nueva temporada no les ha servido a los blanquillos para deshacerse del peso de estar peleando hasta el final de la pasada campaña, confirmaron la permanencia en la penúltima jornada, y la sensación de todavía no haberla dado por concluida permanece.

Gabi Fernández, al igual que había hecho las jornadas anteriores, insistió en no resaltar que están ante el peor inicio en su decimotercera temporada consecutiva en la categoría de plata. "Tenemos necesidad de ganar, pero no por que sea el peor inicio de temporada sino porque creo que lo merecemos, aunque lo que hemos hecho no nos ha alcanzado", dijo.

Para el partido ante los ceutíes, Gabi tendrá a su disposición a todos los jugadores, salvo el lesionado de larga duración Sebastian Kosa.

Gabi siempre ha introducido algún cambio en los cinco partidos anteriores y en su visita a la Ciudad Autónoma podría volver a introducir alguna variación para tratar de frenar el incisivo juego de su rival.

Además anticipó que al jugar el domingo en Ceuta y el viernes en Vitoria ante el Mirandés, en estos dos encuentros tendrán minutos la mayoría de los jugadores en condiciones de saltar al césped.

Ceuta: Guille Vallejo o Pedro López; Almenara, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Rubén Díez, Kuki Zalazar; Koné, Marcos y Anuar.

Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Juan Sebastian, Radovanovic, Insua, Pomares; Paulino o Francho, Akoukou, Raúl Guti, Sebas Moyano Kodro o Soberón, y Dani Gómez.