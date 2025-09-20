Dybala (Roma) no jugará el derbi ante el Lazio por lesión; Mario Hermoso es duda

Roma, 20 sep (EFE).- El argentino Paulo Dybala, atacante del Roma, no entró en la convocatoria del equipo 'giallorosso' para el derbi de este domingo ante el Lazio por una lesión en el muslo izquierdo que sufrió la pasada jornada.