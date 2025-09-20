Dybala (Roma) no jugará el derbi ante el Lazio por lesión; Mario Hermoso es duda

El argentino, jugador capital para el equipo que entrena Gian Piero Gasperini, fue titular ante el Torino la pasada jornada, pero tuvo que ser sustituido al descanso por molestias en el muslo izquierdo.
La lesión, finalmente, le impide jugar el partido más importante de la capital italiana, en el que no podrá estar ni siquiera en el banquillo al no entrar en la convocatoria.
Sí entró en la lista el español Mario Hermoso, con fatiga muscular durante la semana pero presente en el último entrenamiento de la 'Loba'. Gasperini tendrá que valorar si puede ser titular en el duelo u optar por el turco Zeki Celik.
No jugará tampoco uno de los grandes fichajes del combinado romanista en el mercado de verano, el brasileño Wesley, carrilero derecho internacional con Carlo Ancelotti, afectado po un virus intestinal en los últimos días.
