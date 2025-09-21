Fútbol Internacional

Cubarsí entra en la convocatoria del Barça para medirse al Getade

Barcelona, 21 sep (EFE).- El central del Barcelona Pau Cubarsí, que se perdió el último entrenamiento por precaución debido a unas molestias en la rodilla izquierda, ha entrado en la convocatoria del equipo azulgrana para el partido de este domingo (21:00 CET) frente al Getafe en el Estadio Johan Cruyff.

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 08:25
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

El técnico Hansi Flick no podrá contar para el duelo de la quinta jornada de LaLiga EA Sports con los lesionados Lamine Yamal, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen.

Esta es la lista de 22 jugadores del Barça para enfrentarse al equipo que dirige José Bordalás: Joan García, Szczesny, Kochen, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.

Enlace copiado