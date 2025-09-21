Cubarsí entra en la convocatoria del Barça para medirse al Getade

El técnico Hansi Flick no podrá contar para el duelo de la quinta jornada de LaLiga EA Sports con los lesionados Lamine Yamal, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen.

Esta es la lista de 22 jugadores del Barça para enfrentarse al equipo que dirige José Bordalás: Joan García, Szczesny, Kochen, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.