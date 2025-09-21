El Deportivo aproveca el empate del Racing para auparse al liderato

Un empate que llegó en el tiempo de prolongación tras sancionare el colegiado como penalti, una vez revisadas las imágenes de vídeo, un supuesto codazo de Jorge Salinas sobre Rubén Alves al tratar de despejar un balón en el interior del área en el tiempo de prolongación.

Pena máxima que Cristian Carradedo se encargó de transformar en el definitivo empate (2-2) que dejó sin liderado a un Racing, que pareció destinado a la victoria tras situarse a los 61 minutos con una renta de dos goles (0-2) de la mano de la dupla que conforman Andrés Martín y Marco Sangalli.

Todo un duro golpe para los de José Alberto López que se vieron relegados de la primera a la tercera posición por el Deportivo de La Coruña, que firmó una nueva goleada ante el Huesca, y el Cádiz que se impuso este domingo por 0-1 en su visita al campo del Málaga.

Una victoria que logró saborear por primera vez en la presente temporada el Albacete que acabó con la condición del invicto del Valladolid, tras derrotar este domingo por 2-0 a los de uruguayo Guillermo Almada, que no dudó en calificar el encuentro de su equipo como "el peor" de la temporada.

Igualmente estrenó su casillero de victorias el Castellón, tras derrotar el sábado por 1-3 a la Cultural Leonesa bajo la dirección del exinternacional español Pablo Hernández, que parece ganar enteros para convertirse en el entrenador definitivo del conjunto 'orellut' con su triunfo en el Reino de León.

Donde no hay dudas en el banquillo es en el Deportivo de La Coruña, que parece haber encontrado en Antonio Hidalgo el técnico idóneo para tratar de devolver al conjunto gallego a la máxima categoría del fútbol español.

Tal y como confirman las cifras de los blanquiazules que no sólo pueden presumir de ser, junto al Cádiz, uno de los dos únicos equipos que todavía no conocen la derrota en la presente campaña, sino también de ser uno de los conjuntos más goleadores de la categoría.

Y es que el Dépor va de goleada en goleada en las últimas jornadas tras imponerse la pasada semana por 1-5 al Mirandés y vencer este viernes por 4-0 al Huesca en Riazor.

Cifras incomprensibles sin el acierto del delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri, máximo realizador del campeonato, que saldado con cuatro dianas los dos últimos compromisos del equipo coruñés.

Dos encuentros en los que, curiosamente, Eddahchouri no fue titular. Y es que al atacante neerlandés, que llegó este verano al Deportivo procedente del Telstar, parece sentarle bien la suplencia.

Si en los tres primeros partidos ligueros, en los que formó siempre parte del once inicial, el holandés anotó un único gol, en los tres siguientes, en los que arrancó el choque desde el banquillo, Zakaria Eddahchouri ha sumado cuatro tantos.

Mucho más austero se mostró el Cádiz, tercer clasificado con los mismos puntos que el Deportivo, que se impuso este domingo por 0-1, el resultado más repetido por los de Gaizka Garitano en la presente temporada, en su visita al campo del Málaga con un gol de Sergio Ortuño a los dieciocho minutos de juego.

Un tanto que permitió al conjunto gaditano sumar su primera victoria del curso a domicilio, la asignatura pendiente del Cádiz en la presente temporada, en la que los 'amarillos" contaban, por contra, por triunfos todos sus encuentros en el Nuevo Mirandilla.

Victoria a la que no pudo responder el Racing de Santander tras dejarse escapar en la prolongación un triunfo (2-2) que parecía tener en su mano gracias al buen hacer de Marco Sangalli y Andrés Martín.

Si a los 51 minutos Martín, que ya contabiliza cinco tantos en la presente campaña, resolvió con un potente disparo una gran jugada individual de Sangalli en el interior del área, diez minutos más tarde se invirtieron los papeles y fue Martín el que asistió a Sangalli para firmar el momentáneo el 0-2.

Pero ni así se rindió el Córdoba que pese a jugar con un hombre menos desde los 78 minutos por la expulsión de Jacobo González encontró finalmente premio a su tenacidad con los goles de Ignasi Vilarrasa y Cristian Carracedo que estableció en el 98 de penalti el definitivo empate (2-2).

Resultado que dejó al Racing en la tercera plaza a un punto del Deportivo y del Cádiz que encabezan una tabla en la que el Valladolid ocupa la cuarta plaza por delante de un Andorra, que se dejó escapar sus primeros puntos como local tras ser incapaz de pasar del empate (1-1) con el Mirandés en casa.

Una igualada que no sentó nada bien al máximo accionista del conjunto andorrano, el exjugador del Barcelona Gerard Pique, que como recogió el colegiado en el acta al concluir la contienda donde se encaró con uno de los asistentes.

Cierra la zona noble de la tabla el Las Palmas, que ocupa el último puesto de la zona de promoción de ascenso, tras imponerse el sábado por 0-1 al Leganés en un choque que los canarios jugaron con un hombre más la última media hora.