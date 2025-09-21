Jardine destaca que el español Fidalgo fue el motor para rescatar al América de caer

"Tengo que reconocer a Fidalgo, a quien no le quema nunca la pelota. Siempre marca la diferencia y hoy su entrada fue fundamental para rescatar el empate; esperamos recuperarlo físicamente porque tuvo una semana complicada por su lesión en la rodilla", afirmó el técnico al final del juego.

En el partido, al América le costó generar peligro en la primera mitad, en la que el Monterrey dominó y fue preciso; marcó gracias a Fidel Ambriz y al español Sergio Canales. En el segundo tiempo, con la entrada de Fidalgo las Águilas se lanzaron al frente y empataron con goles del uruguayo Rodrigo Aguirre y de Ramón Juárez.

Jardine negó que su equipo regalara el primer tiempo, pero reconoció que cometieron errores que pagaron con una desventaja que parecía definitiva.

"No hicimos un mal primer tiempo, pero cometimos errores puntuales y contra un equipo de este calibre eso es fatal. La verdad es que el equipo estaba golpeado en el primer tiempo cuando entró en el vestuario", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El estratega aplaudió la mentalidad que mostraron sus jugadores en el complemento e insistió en subrayar lo determinante que fue Fidalgo para conseguir alcanzar el 2-2.

"En el segundo tiempo volvimos al campo con la seguridad de que teníamos con qué encontrar el empate. Hablar de Fidalgo es sólo para bien. Es un jugador de gran liderazgo y experiencia, un referente, un jugador que te da control, esperemos siempre contar con él", señaló.

El sudamericano también aplaudió el momento que vive el Monterrey que es dirigido por el español Domenec Torrent.

"Monterrey ha mostrado un gran fútbol desde que lo tomó Domenec y eso hay que reconocerlo", concluyó.

Con el empate el América, uno de los candidatos al título, suma 18 puntos y se ubica en el cuarto lugar del certamen.

En la décima jornada del Apertura, las Águilas visitarán al San Luis el próximo miércoles.