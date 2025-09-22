El Como donará la recaudación del próximo partido a su ciudad, azotada por un temporal

Roma, 22 sep (EFE).- El Como 1907 de Cesc Fàbregas donará la recaudación íntegra de su próximo partido de la Copa Italia ante el Sassuolo a la localidad lombarda, azotada por un temporal con fuertes lluvias que causaron inundaciones y desprendimientos de tierra.