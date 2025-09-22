El Como donará la recaudación del próximo partido a su ciudad, azotada por un temporal

"El club donará toda la recaudación del partido de copa italia contra el Sassuolo, para sostener la comunidad local en este momento difícil", anunció Fábregas en su cuenta de Instagram, en la que publicó varias fotos de los destrozos.
"Hoy mis pensamientos están con todos la gente de Como. Ver nuestro hermoso lago inundado y los daños que ha causado es realmente desgarrador. Para mí, Como no es solo una ciudad, es hogar, familia, comunidad. A todas las personas, familias y negocios afectados, quiero decirles que no están solos. Estamos con vosotros y creo en la fuerza y la unidad de esta ciudad. Juntos, también superaremos este momento y volveremos a ver a Como brillar", añadió el técnico español.
La región más afectada de Italia por las lluvias es Lombardía, en la que se ubica Como.