El goleador Villarreal y el creativo Barrera liderarán a Colombia en el Mundial Sub-20

Villarreal llega al torneo como una de las grandes promesas colombianas tras haber sido el máximo goleador del Sudamericano Sub-20 de Venezuela con ocho tantos, dos más que el argentino Claudio Echeverri.

Sin embargo, tras el torneo juvenil el atacante ha tenido poco protagonismo en Millonarios e incluso ha perdido espacio por actos de indisciplina, como aparecer en un 'streaming' de TikTok vistiendo la camiseta del América de Cali.

Por su parte, y tras sus buenas actuaciones con la selección juvenil y con el Junior, Barrera fue fichado por el Botafogo esta temporada, pero apenas pescó menos de 10 minutos en un partido contra Corinthians en julio pasado.

Además de estos dos jugadores, el seleccionador César Torres contará con una nómina con varios futbolistas con bastante experiencia en primera división, como es el que caso del delantero Emilio Aristizábal, que lleva tres goles con Fortaleza este semestre, o Kéner González, jugador clave del América de Cali.

Igualmente destacan en la convocatoria colombiana otros jugadores con partidos en primera como el central Simón García y el centrocampista Elkin Rivero, del Atlético Nacional; los volantes Joel Romero y José Cavadía, del América de Cali; y el extremo Óscar Perea, que milita en el AVS portugués.

Del equipo hacen parte también el portero Alexéi Rojas Fedorushchenko, del primer equipo del Arsenal; el central Yeimar Mosquera, del Aston Villa, y el defensor Weimar Vivas, del Red Bull Bragantino.

Colombia debutará el 29 de septiembre contra Arabia Saudita, tres días después enfrentará a Noruega y cerrará la fase de grupos el 5 de octubre contra Nigeria. Todos los partidos los disputará en el estadio Fiscal, de la ciudad de Talca.

Porteros: Luis Mena (Atlético Huila), Alexéi Rojas (Arsenal-GBR) y Jordan García (Fortaleza).

Defensas: Simón García (Atlético Nacional), Julián Bazán (Deportivo Pereira), Yeimar Mosquera (Aston Villa-GBR), Weimar Vivas (Red Bull Bragantino-BRA), Carlos Sarabia (Millonarios) y Juan Arizala (Independiente Medellín).

Centrocampistas: Elkin Rivero (Atlético Nacional), Luis Landázuri (Atlético Nacional), Kéner González (América de Cali), Royner Benítez (Águilas Doradas), José Cavadía (Amérca de Cali), Joel Romero (América de Cali) y Jordan Barrera (Botafogo-BRA).

Delanteros: Joel Canchimbo (Junior), Jhon Rentería (Sarmiento-ARG), Óscar Perea (AVS-Portugal), Neiser Villarreal (Millonarios) y Emilio Aristizábal (Fortaleza).