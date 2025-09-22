La española Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro por tercer año consecutivo

A pesar de las derrotas de su equipo en la final de la Liga de Campeones y de la selección española en la final de la Eurocopa, su candidatura no se vio afectada. Aitana superó en la votación a su compatriota Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal.

El éxito de Bonmatí y de su club se refleja en los premios. Su compañera de equipo, Vicky López, se llevó el Trofeo Kopa a la mejor jugadora Sub-21. La madrileña, de 19 años, suma otro reconocimiento a su carrera después de haberse consolidado como una pieza clave tanto en el Barcelona como en la selección española.

Aunque el Barcelona no se llevó el premio a mejor club del año, que fue para el Arsenal, su consistencia en la élite es indiscutible. El equipo culé ha logrado situar a al menos una jugadora en el podio por quinto año consecutivo. Además, fue el segundo club con más nominaciones al Balón de Oro, con seis jugadoras en la lista.

Por su parte, la portera del Barcelona, Cata Coll, quedó en tercer lugar en la votación por el Trofeo Yashin, que fue ganado por la inglesa Hannah Hampton del Chelsea. Aitana Bonmatí ha demostrado una vez más por qué es la mejor del mundo, mientras que la joven Vicky López anuncia que el futuro del fútbol español y del Barcelona es más que prometedor.

