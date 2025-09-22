Fútbol Internacional

Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025

París coronó a su nuevo rey. El delantero del París Saint-Germain, Ousmane Dembélé, ha sido galardonado con el Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del fútbol. La ceremonia, organizada por France Football y la UEFA, se celebró en el teatro Châtelet de la capital francesa.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 18:11
El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, recibe el premio Balón de Oro de manos del exfutbolista brasileño Ronaldinho (I) durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 de France Football en el Theatre du Chatelet de París.
El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, recibe el premio Balón de Oro de manos del exfutbolista brasileño Ronaldinho (I) durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 de France Football en el Theatre du Chatelet de París.205603+0000 FRANCK FIFE

Dembélé, de 28 años, tuvo una temporada de ensueño, siendo fundamental en el dominio del PSG. Sus brillantes actuaciones contribuyeron a que el equipo parisino conquistara la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y, por primera vez en su historia, la anhelada Liga de Campeones.

En la votación, el francés superó a grandes figuras del fútbol mundial. El español Lamine Yamal, del Barcelona, se ubicó en segundo lugar, seguido por el portugués Vitinha, compañero de equipo en el PSG. El top 5 lo completaron el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el brasileño Raphinha (Barcelona).

Con este galardón, Dembélé releva al español Rodri Hernández (Manchester City) y se convierte en el sexto jugador francés en la historia en ganar el Balón de Oro. Su nombre se une a una lista de leyendas que incluye a Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Enlace copiado