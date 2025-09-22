Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025

Dembélé, de 28 años, tuvo una temporada de ensueño, siendo fundamental en el dominio del PSG. Sus brillantes actuaciones contribuyeron a que el equipo parisino conquistara la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y, por primera vez en su historia, la anhelada Liga de Campeones.

En la votación, el francés superó a grandes figuras del fútbol mundial. El español Lamine Yamal, del Barcelona, se ubicó en segundo lugar, seguido por el portugués Vitinha, compañero de equipo en el PSG. El top 5 lo completaron el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el brasileño Raphinha (Barcelona).

Con este galardón, Dembélé releva al español Rodri Hernández (Manchester City) y se convierte en el sexto jugador francés en la historia en ganar el Balón de Oro. Su nombre se une a una lista de leyendas que incluye a Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.