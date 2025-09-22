La paraguaya Claudia Martínez llega a la gala del Balón de Oro

Martínez Ovando, quien milita en el Club Olimpia, está haciendo historia. Es la primera jugadora paraguaya nominada a un galardón que la podría coronar como la “Mejor jugadora juvenil del mundo”. Su presencia en la capital francesa no es casual; compite por el Premio Kopa, un reconocimiento que distingue a la mejor futbolista Sub-21 del planeta.

Lea más: Claudia Martínez, el orgullo paraguayo en el “Balón de Oro”

Sus rivales son de peso: la británica Michelle Agyemang, la colombiana Linda Caicedo, la neerlandesa Wieke Kaptein y la española Vicky López. Sin embargo, la nominación de Martínez por sí sola ya es un triunfo. Su talento ya está en el radar de los clubes más importantes del mundo, y su llegada a esta gala marca un antes y un después para el fútbol femenino paraguayo.

¡EN LA ALFOMBRA ROJA!



Claudia Martínez Ovando llegó a la gala del Balón de Oro.



🥳La joven es la primera jugadora de Paraguay nominada a un premio que la podría catalogar como la “Mejor juvenil del Mundo”.



📲https://t.co/HXXUJYwHyi pic.twitter.com/5VcJV7jQWN — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 22, 2025

La ceremonia de premiación, que se celebra este lunes, a las 16:00 pondrá a la joven estrella en el foco de la atención mediática internacional, demostrando que el talento guaraní va teniendo un lugar de preponderancia en el escenario más grande del balompié mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy