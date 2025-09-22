Marotta, CEO del Inter: "Con San Siro hay que hacer como Wembley, derribar para construir"

"San Siro claramente debe ser respetado. Está lleno de emociones, es icónico, representa la historia del Inter y del Milan... pero está en ruinas y es antiguo. Hay que mirar hacia adelante. Al igual que Wembley fue demolido para dar paso a un nuevo Wembley, aquí también hay que hacer lo mismo", declaró este lunes a 'Radio anch'io sport'.

Para poder llevar a cabo la reconstrucción de San Siro, Inter y Milan tienen que comprar los terrenos públicos del estadio. Ambos clubes llegaron ya a un acuerdo entre ellos y presentaron su oferta al Ayuntamiento de Milán (norte), por lo que están a la espera de la votación final del consejo municipal, que tendrá lugar la próxima semana.

"Milán es una de las ciudades más atractivas de Europa, pero corre el riesgo de quedar marginada en el panorama futbolístico europeo. Ya no puede albergar una final de la Liga de Campeones y no será una de las ciudades candidatas a organizar la Eurocopa de 2032. Esto se debe a que se ha creado un debate político en el que los principales actores son políticos de hace treinta años, muy conservadores, que desconocen la innovación", atizó Marotta.

El objetivo de los clubes es de construir juntos desde hace años el nuevo estadio, pero los problemas burocráticos han retrasado todo el procedimiento, tanto que la final de la 'Champions' 2027 no se disputará finalmente en la el mítico estadio italiano, sino en el Metropolitano.

Una situación que obliga a los clubes a contemplar otras opciones, como construir estadios individuales y abandonar San Siro.

"Nuestra idea es construir el nuevo estadio en Milán, pero si surgieran dificultades, nos veríamos obligados a buscar otros lugares fuera del municipio de Milán. Insisto: queremos construir el estadio junto al Milan y se trataría de una inversión privada al 100% de los dos clubes, sin dinero público", explicó Marotta.

El estado actual del recinto, según Marotta, impide a Milan e Inter competir en igualdad de condiciones: "En este momento ni siquiera somos competitivos en Europa. Como máximo, el Inter y el Milan han ingresado en una temporada unos 80 millones de euros cada uno por el estadio, mientras que hay clubes que llegan a alcanzar los 300 millones de euros por temporada. La diferencia es demasiado grande y afecta a la competitividad".

"En los últimos 10 años se han construido 153 nuevos estadios en Europa: 28 en Turquía, 23 en Polonia, 16 en Rusia y 12 en Inglaterra... En Italia solo se han renovado 3 instalaciones, lo que supone el 1 % del total. El dato refleja lo grande que es la brecha", sentenció el mandatario.

Inter y Milan presentaron en el pasado marzo la oferta formal de adquisición y remodelación del estadio, que ronda los 200 millones de euros e incluye el compromiso de reformar también los aledaños con zonas verdes.

La votación y resolución final del consejo municipal, que determinará la aprobación o no de la venta a los clubes, se conocerá a finales de septiembre.

El estadio servirá también para la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, por lo que el inicio de las obras sería a partir de febrero de 2026. Y la modernización podría suponer su inclusión en la Eurocopa que Italia organiza junto a Turquía en 2032.