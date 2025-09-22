Fútbol Internacional

Video: Los goles paraguayos del fin de semana en el extranjero

Catarata de goles paraguayos en el fútbol internacional: hubo tantos en Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, centroamerica y Estados Unidos.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 14:17
El paraguayo José Canale, jugador de Lanús, celebró aun gol en el partido frente a Platense por la fecha 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga profesional de Argentina en el estadio La Fortaleza, en Lanús, Argentina.
Buena cosecha de goles paraguayos en el fútbol internacional durante el fin de semana: Óscar Ruiz y Ramón Sosa anotaron en Brasil; José Canale, Ronaldo Martínez, Clever Ferreira, Alex Arce y José Florentín marcaron en Argentina; Gustavo Cristaldo en Bolivia; Danilo Ortiz en Perú; Renzo Carballo en Nicaragua; Pedro Báez en Guatemala y, Miguel Almirón en Estados Unidos.

Óscar Ruiz marcó en el 1-0 de Novorizontino

Ramón Sosa convirtió en el 4-1 de Palmeiras

José Canale anotó en el 2-1 de Lanús

Ronaldo Martínez marcó en el 1-2 de Platense

Clever Ferreira convirtió en el 2-0 de Atlético Tucumán

Alex Arce anotó en el 2-2 Independiente Rivadavia

José Florentín marcó en el 2-2 de Central Córdoba

Gustavo Cristaldo convirtió en el 4-2 de Independiente Petrolero

Danilo Ortiz anotó en el 2-5 de Cienciano

Renzo Carballo marcó en el 8-1 de Diriangén

Pedro Báez convirtió en el 3-0 de Xelajú

Miguel Almirón anotó en el 1-1 de Atlanta United

