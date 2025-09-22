Video: Los goles paraguayos del fin de semana en el extranjero

Buena cosecha de goles paraguayos en el fútbol internacional durante el fin de semana: Óscar Ruiz y Ramón Sosa anotaron en Brasil; José Canale, Ronaldo Martínez, Clever Ferreira, Alex Arce y José Florentín marcaron en Argentina; Gustavo Cristaldo en Bolivia; Danilo Ortiz en Perú; Renzo Carballo en Nicaragua; Pedro Báez en Guatemala y, Miguel Almirón en Estados Unidos.

Óscar Ruiz marcó en el 1-0 de Novorizontino

Ramón Sosa convirtió en el 4-1 de Palmeiras

José Canale anotó en el 2-1 de Lanús

Ronaldo Martínez marcó en el 1-2 de Platense

Clever Ferreira convirtió en el 2-0 de Atlético Tucumán

Alex Arce anotó en el 2-2 Independiente Rivadavia

José Florentín marcó en el 2-2 de Central Córdoba

Gustavo Cristaldo convirtió en el 4-2 de Independiente Petrolero

Danilo Ortiz anotó en el 2-5 de Cienciano

Renzo Carballo marcó en el 8-1 de Diriangén

Pedro Báez convirtió en el 3-0 de Xelajú

Miguel Almirón anotó en el 1-1 de Atlanta United