Video: Los goles paraguayos del fin de semana en el extranjero
Catarata de goles paraguayos en el fútbol internacional: hubo tantos en Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, centroamerica y Estados Unidos.
Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 14:17
Buena cosecha de goles paraguayos en el fútbol internacional durante el fin de semana: Óscar Ruiz y Ramón Sosa anotaron en Brasil; José Canale, Ronaldo Martínez, Clever Ferreira, Alex Arce y José Florentín marcaron en Argentina; Gustavo Cristaldo en Bolivia; Danilo Ortiz en Perú; Renzo Carballo en Nicaragua; Pedro Báez en Guatemala y, Miguel Almirón en Estados Unidos.
Óscar Ruiz marcó en el 1-0 de Novorizontino
Ramón Sosa convirtió en el 4-1 de Palmeiras
José Canale anotó en el 2-1 de Lanús
Ronaldo Martínez marcó en el 1-2 de Platense
Clever Ferreira convirtió en el 2-0 de Atlético Tucumán
Alex Arce anotó en el 2-2 Independiente Rivadavia
José Florentín marcó en el 2-2 de Central Córdoba
Gustavo Cristaldo convirtió en el 4-2 de Independiente Petrolero
Danilo Ortiz anotó en el 2-5 de Cienciano
Renzo Carballo marcó en el 8-1 de Diriangén
Pedro Báez convirtió en el 3-0 de Xelajú
Miguel Almirón anotó en el 1-1 de Atlanta United