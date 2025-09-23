2-1. Chisea 'regala' al Liverpool el pase a octavos de la Copa de la Liga

Londres, 23 sep (EFE).- El italiano Federico Chiesa, en su versión más generosa con dos asistencias, una a Alexander Isak y otra a Hugo Ekitike, contribuyó a la victoria del Liverpool contra el Southampton y a su pase a octavos de final de la Copa de la Liga (2-1).