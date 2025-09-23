Duelo de urgencias en el Reale Arena

Es septiembre y aún es pronto para hablar de finales, pero lo de este miércoles en la capital guipuzcoana en la sexta fecha es algo muy parecido. La Real todavía no ha ganado en esta temporada, y con la visita a Barcelona del próximo domingo el encuentro ante el equipo de Jagoba Arrasate se avecina de vida o muerte.

Los donostiarras llegan tras encajar tres derrotas consecutivas ante Oviedo, Real Madrid y Real Betis, dejando además muy mala imagen en la segunda parte ante los béticos. Tan solo han empatado ante Valencia y Espanyol.

Los números no engañan: la Real no remonta un partido desde el 9 de marzo del 2024, hace más de año y medio, y en los últimos 22 encuentros solo ha ganado 4 y ha perdido 12. Son números impropios de un equipo que, por presupuesto y jugadores, se le presupone estar luchando por los puestos europeos.

Para la visita del Mallorca, el entrenador, Sergio Francisco, no podrá contar con Orri Óskarsson, Yangel Herrera, Iñaki Rupérez y Aritz Elustondo por lesión; y tampoco con Jon Martín por estar citado con la selección española sub-20 para el Mundial de dicha categoría.

Solo va a poder disponer de dos centrales puros, Zubeldia y Caleta-Car, ya que del filial tanto Kazunari Kita (Mundial sub-20) como Luken Beitia (lesión) también son baja. Peru Rodríguez, capitán y central de la Real Sociedad B, no puede subir y después bajar por cuestión de edad.

Sergio Francisco ha facilitado este martes una lista de convocados de 24 futbolistas en la que figura, como principal novedad, el joven Álex Lebarbier. Se trata de un centrocampista que también puede actuar como central, y entra en la lista por la falta de efectivos en dicha demarcación.

Los resultados no han acompañado a un Mallorca que ha caído ante Barcelona (0-3), Real Madrid (2-1) y Espanyol (3-2), además de empatar en casa ante Celta de Vigo (1-1) y Atlético de Madrid (1-1).

La dinámica del equipo ha sido negativa tanto dentro como fuera del terreno de juego, aunque los tramos en inferioridad contra Espanyol y Atlético han dado un aliento de esperanza por el nivel de juego y la intensidad mostrada.

El equipo presentará un once plagado de rotaciones en Anoeta por las pocas horas de recuperación entre partido y partido, lo que abrirá la puerta a varios jugadores poco habituales que podrán ganarse un puesto en un once titular poco definitivo ante la falta de resultados positivos.

Arrasate cambiará a los dos laterales para dar otro aire con Lato y Maffeo, que podría disfrutar de su primera titularidad, y el regreso de Pablo Torre y Mateo Joseph de inicio se presenta como una alternativa más que probable.

La principal duda estará en si el delantero cedido por el Leeds estará acompañado de Muriqi, el segundo máximo goleador liguero, quien podría rotar para evitar posibles problemas físicos que ya le han atacado en el pasado.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Kubo, Brrenetxea y Oyarzabal.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Lato; Domènech, Antonio Sánchez, Mascarell, Pablo Torre; Mateo Joseph y Abdón.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Real Sociedad (18º, 2 puntos); RCD Mallorca (19º, 2 puntos).

El dato: El Mallorca solo ha ganado una vez en Anoeta desde 2003.

Solo 3 equipos de LaLiga EA Sports no conocen la victoria a estas alturas de la temporada: Mallorca, Real Sociedad y Girona.

- Sergio Francisco: "La afición siempre responde y mañana va a ser el día"

- Jagoba Arrasate: "Esta es una semana clave".

Altas: Javi Llabrés y Javier Olaizola (Mallorca)

Bajas: Orri Óskarsson, Yangel Herrera, Iñaki Rupérez, Aritz Elustondo, Jon Martín (Real Sociedad); Marash Kumbulla y Dani Rodríguez (Mallorca).