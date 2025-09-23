El Aston Villa confirma la marcha de Monchi y la llegada de Olabe

Monchi llegó al Aston Villa en 2023 procedente del Sevilla, donde ya había trabajado con Unai Emery, pero abandonará en las próximas horas el club inglés en la que ha supuesto su segunda aventura en el extranjero tras los dos años que estuvo en el Roma.

"Me gustaría agradecer a Monchi por el duro trabajo y por su valiosa contribución en el Aston Villa. Su compromiso y visión ha contribuido a los éxitos recientes del equipo", dijo Nassef Sawiris, presidente del club.

Junto al técnico vasco ha llevado al Villa a clasificarse a Europa dos temporadas consecutivas, meterse en semifinales de la Conference League y llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones cuarenta años después, donde les eliminó el Paris Saint-Germain, a la postre campeón.

Las funciones de Monchi han sido especialmente complicadas este mercado veraniego, debido a las restricciones financieras de la Premier League y de la UEFA. En este contexto, solo han podido fichar a Evan Guessand, por 30 millones, y a Marco Bizot, por medio millón, además de las cesiones de Jadon Sancho y Harvey Elliott, unos refuerzos que se quedan muy lejos de sus supuestos contendientes para entrar en Europa.

En un mensaje de despedida, Monchi agradeció el "apoyo y la calidez" a todo el mundo en el Aston Villa, además de a los dueños por la confianza depositada en él.

Emery, antes de que empezara la liga, ya avisó de que no era realista pensar en entrar entre los siete primeros porque el presupuesto del Aston Villa está muy lejos del de los grandes de la liga.

Este inicio de temporada ha sido muy pobre para los 'Villanos', que no han sido capaces de ganar ninguno de los cinco partidos de Premier League y han sido eliminados de la Copa de la Liga. Este fin de semana empataron contra el Sunderland, un recién ascendido, pese a jugar sesenta minutos con un hombre más.

Olabe dejó la Real Sociedad el verano pasado y se le relacionó con el Arsenal entre la marcha de Edu y la contratación de Andrea Berta como director deportivo de los 'Gunners'.

Durante su carrera, Olabe ha participado en el desarrollo de futbolistas como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, cuando trabajaba en Independiente del Valle, y en los de Alexander Isak, Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino, cuando estaba en la Real Sociedad.

"Estamos encantados con la contratación de Roberto. Se ha construido una reputación como alguien que puede encontrar talento y desarrollarlo y tenemos muchas ganas de ayudarle para conseguir las ambiciones que tenemos aquí", añadió Sawiris.