Expertos de la ONU piden a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel de las competiciones

"El deporte debe rechazar la percepción de que todo sigue como de costumbre", señalaron en un comunicado conjunto donde agregaron que "las entidades deportivas no deben mirar hacia otro lado ante graves violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando sus plataformas se utilizan para normalizar injusticias".

Los expertos añadieron que los Estados donde tienen sede las organizaciones internacionales, aquellos que alberguen competiciones y los que participan en eventos deportivos con Israel "deben tener en cuenta sus propias obligaciones de no permanecer neutrales frente al genocidio".

En el comunicado recordaron que la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó en un informe publicado la semana pasada que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, mientras que la Corte Internacional de Justicia subrayó en una decisión de 2024 que todos los países tienen obligación legal de actuar contra este grave crimen si se ha producido en la Franja.

Los expertos aclararon que el boicot "debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales", ya que éstos no pueden cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno, por lo que no debe haber discriminación ni sanciones contra deportistas por su origen o nacionalidad.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado", agregaron.

Junto a Albanese, reconocida crítica de la actuación de Israel en Gaza durante los últimos dos años, firman el comunicado los relatores de la ONU sobre derechos culturales (Alexandra Xanthaki), racismo y xenofobia (K.P. Ashwini), y los cuatro miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos.