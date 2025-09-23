Jamie Carragher y Joelle Murray reciben en España el premio 'One Club Man/Woman'

En los prolegómenos del partido liguero entre el Athletic y el Girona, Carragher y Murray salieron al centro del terreno de juego de 'La Catedral' por el pasillo formado por los jugadores de ambos equipos para recibir los trofeos de manos de dos históricos del club bilbaíno, José Ángel Iribar y Eli Ibarra, y el reconocimiento de los casi 50.000 aficionados que poblaban las gradas del estadio.

Carragher sucede en el palmarés del 'One Club Man' a Matthew LeTissier (Southampton, 2015), Paolo Maldini (Milan, 2016), Sepp Maier (Bayern Múnich, 2017), Carles Puyol (Barcelona, 2018), Billy McNeill (Celtic, 2019), Ryan Giggs (Manchester United, 2020), Ricardo Bochini (Independiente, 2022), João Pinto (Oporto, 2023) y Giuseppe Bergomi (Inter Milán, 2024).

Por su parte, Murray entra en un listado de galardonadas en el que aparecen la sueca Malin Moström (Umea, 2019), las alemanas Pia Wunderlich (Frankfurt, 2020) y Jennifer Zietz (Turbine Postdam, 2022), la española Mati Martínez (Fundación Albacete, 2023) y la austríaca Maria Gstöttner (Neulengbach, 2024).