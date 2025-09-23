Laporta asegura que el Barça-Real se jugará en Montjuïc si el Camp Nou no está disponible

"Necesitamos tener la licencia de primera ocupación hoy y, si no la tuviéramos, deberíamos decidir entre el Lluís Companys y el Johan Cruyff. Todo apunta a que jugaremos en el Lluís Companys porque el partido de Champions contra el PSG lo tenemos que jugar ahí y pensamos que ya estaría acondicionado", ha explicado el presidente de la entidad en declaraciones a 'El Món a Rac1'.

Laporta ha señalado que, después de que el club haya efectuado "las enmiendas" para obtener los certificados, "la pelota está en el tejado" del Ayuntamiento de Barcelona, quien, según ha recordado, es el organismo encargado de otorgar la licencia de primera ocupación, el documento indispensable para reabrir el recinto ubicado en el barrio de Les Corts.

"Necesitamos la licencia de primera ocupación por cuestiones deportivas, económicas y de reputación. El estadio tiene garantías absolutas de seguridad, no queremos cometer ningún error. El campo está para jugar y así lo han dicho LaLiga y la UEFA. Nosotros hemos pasado ese corte", ha insistido.

Laporta ha revelado, además, que está tarde, a las 16:00 horas, está prevista una reunión con los técnicos del consistorio y que el club está "a la expectativa" de la decisión que se pueda tomar.

Preguntado por la posibilidad de que el Spotify Camp Nou pueda albergar algún partido de la fase liga de la Liga de Campeones, Laporta ha dicho que existe una "buena relación" con la UEFA para que sea flexible con la normativa que obliga a jugar los partidos del primer tramo de la competición en un mismo campo.

"En teoría existe esta normativa, pero si tuviéramos la primera ocupación de la fase 1b (con 45.000 espectadores) hablaríamos con la UEFA. Hay muy buena relación. Ayer, en la gala del Balón de Oro, estuve con Aleksander Ceferin, y esto te permite reconstruir una relación que creo que es importante", ha señalado.

El estreno como local del Barcelona en la 'Champions' contra el PSG se jugará en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por lo que si la UEFA obliga al club azulgrana a cumplir esta directriz, el equipo de Hansi Flick debería jugar todos los partidos del primer tramo de la Liga de Campeones en Montjuïc.