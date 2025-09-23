Liga de Quito va a Sao Paulo "con confianza, pero no confiado" para entrar en semifinales

Guayaquil (Ecuador), 23 sep (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito viajó este martes a Brasil lleno de confianza, pero no confiado, para sellar en el estadio Morumbi ante Sao Paulo su pase a las semifinales de la Copa Libertadores, tras la ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida disputado la semana pasada en la capital ecuatoriana.