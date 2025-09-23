Liga de Quito va a Sao Paulo "con confianza, pero no confiado" para entrar en semifinales

"Vamos con confianza en nuestras posibilidades, pero no confiados. Sí convencidos que este crucial partido lo podemos sacar adelante", aseveró el portero del Rey de Copas de Ecuador, Gonzalo Valle, tras el último entrenamiento en la capital ecuatoriana.
Valle, que se convirtió en figura en el encuentro de ida, anticipó que una de las características de los equipos brasileños es presionar desde el comienzo impulsados permanentemente por sus fanáticos.
"Nuestra concentración deberá ser la máxima" dijo el portero. "Continuaremos con un ritmo elevado de juego, presión alta. Vamos a mantener el estilo, sabemos que Sao Paulo irá con todo a buscar la remontada pero nosotros cuidaremos el partido”, agregó.
Para el enfrentamiento del próximo jueves, el equipo dirigido en la actual temporada por el brasileño Tiago Nunes recuperará al defensa ecuatoriano Richard Mina, ausente en la ida debido a la suspensión de una fecha.
En la reciente jornada de la Liga Pro, el campeón de los años 2023 y 2024 en Ecuador perdió con una mezcla de titulares, suplentes y juveniles por 2-4 ante Universidad Católica, pero se mantuvo en el tercer puesto de la tabla de posiciones.
Si bien el cuadro de Nunes quedó a 15 puntos del líder, el Independiente del Valle, que tiene 63 unidades, mantiene la esperanza para retener el título en el hexagonal final del que saldrán el campeón y los clasificados para las copas Libertadores y Sudamericana de 2026.
Ante Sao Paulo, lo más probable será que Liga repita la alineación con la que ganó en la ida: Gonzalo Valle; José Quintero, Gean Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.