Copa de Italia: Como, Venezia y Parma se instalan en octavos

El español Jesús Rodríguez se estrenó como goleador con el Como 1907, autor de un doblete que certificó la victoria ante el Sassuolo (3-0) para sellar el pase a los octavos.

El argentino Mateo Pellegrino anotó un tanto fundamental para el Parma ante el Spezia (2-2), en una eliminatoria de dieciseisavos de final que se decidió finalmente en los penales.

El ariete argentino sumó otro tanto más a su cuenta particular en lo que va de temporada, en la que suma 3 goles en 6 partidos, todos ellos en Copa de Italia. Al borde del descanso, se elevó en el corazón del área para poner de cabeza, su especialidad, el 2-1 a favor de un Parma.

La inteligencia del peruano Gianluca Lapadula, rematador entre una marea de jugadores, puso el empate a dos y llevó el duelo a la tanda de penales. El rival del Parma será el Bolonia, actual campeón del torneo.

El otro juego que se definió en paneles fue el triunfo de Venezia sobre Verona (5-4), tras el empate sin goles al cierre de los noventa minutos.