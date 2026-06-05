Caso Metrobús: Wiens apela sobreseimiento de Jiménez Gaona y denuncia intento de convertirlo en único responsable

En el marco de la causa penal que investiga el fallido proyecto del Metrobús, la defensa del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, actualmente imputado por lesión de confianza y daño a obras en calidad de autor, presentó una doble acción judicial con la que busca revertir decisiones que considera perjudiciales para su posición procesal.

Los escritos fueron promovidos por sus abogados mediante presentaciones electrónicas. La estrategia apunta tanto a cuestionar el reciente sobreseimiento definitivo del exministro Ramón Jiménez Gaona como a apartar a integrantes de un Tribunal de Apelación que ya intervino en el expediente.

Según la defensa, detrás de las resoluciones judiciales existe una construcción jurídica destinada a exonerar a los responsables de la primera etapa del proyecto y trasladar toda la carga de responsabilidad a la administración encabezada posteriormente por Wiens.

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Cuestionan sobreseimiento de Jiménez Gaona

El foco principal de la apelación es el Auto Interlocutorio N° 144, dictado el pasado 29 de mayo por el juez penal de Garantías Humberto Otazú. Mediante esa resolución, el magistrado dispuso el sobreseimiento definitivo del exministro Ramón Milcíades Jiménez Gaona y de Marta Regina Benítez Morínigo.

La abogada Cecilia Pérez Rivas sostiene que el fallo excede los límites propios de una decisión de sobreseimiento. Argumenta que el juez no solo desvinculó a los procesados, sino que estableció conclusiones sobre el origen y desarrollo del proyecto que, a criterio de la defensa, corresponden a una etapa de juicio oral.

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Entre otros puntos, la resolución señala que el Metrobús era técnicamente viable, que no existieron fallas de planificación atribuibles a la administración de Jiménez Gaona y que la responsabilidad principal del fracaso recayó sobre la empresa contratista Mota Engil.

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Defensa habla de una versión oficial de los hechos

Para los abogados de Wiens, la resolución instala una interpretación que favorece a la administración anterior y condiciona el análisis de las actuaciones posteriores.

La apelación sostiene que el fallo convierte la falta de pruebas reunidas por la Fiscalía contra Jiménez Gaona en una conclusión definitiva sobre su inocencia. Según la defensa, esa valoración solo podría realizarse luego de un debate amplio y contradictorio en juicio oral.

Asimismo, Pérez Rivas afirma que la decisión judicial genera un escenario de desigualdad procesal al utilizar la desvinculación de otros investigados como un antecedente que podría fortalecer la imputación contra Wiens.

La defensa advierte que se intenta consolidar una narrativa según la cual las primeras fases del proyecto fueron ejecutadas correctamente y que las responsabilidades por el colapso de la obra recaen exclusivamente sobre la administración posterior.

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Recusación contra dos camaristas

Paralelamente, el abogado Federico Huttemann presentó una recusación contra los camaristas Paublino Escobar Garay y Mario Camilo Torres Leguizamón, integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala.

La medida se fundamenta en una resolución anterior, el Auto Interlocutorio N° 58, dictado el 5 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, ambos magistrados, con la disidencia del camarista José Waldir Servín, declararon inadmisible un recurso impulsado por la defensa de Wiens.

Según Huttemann, esa decisión impidió que el caso llegara a estudio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La defensa considera que los camaristas asumieron atribuciones que corresponderían a la máxima instancia judicial y sostiene que esa actuación ya fue objeto de una acción de inconstitucionalidad.