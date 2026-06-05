¿Qué pasó con la Joya?: Gustavo Alfaro se refirió a la lesión de Julio Enciso

La salud de Julio Enciso, quien abandonó el campo de juego en camilla y visiblemente quebrado por la impotencia, acaparó la atención de todos los medios y los aficionados. El seleccionador nacional Gustavo Alfaro brindó el primer panorama sobre el estado físico de la gran figura paraguaya, detallando cronológicamente cómo se originó la dolencia:

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“Lo de Julito Enciso, en este momento fueron a hacerle estudios para ver cómo estaba. Él tuvo un doble traumatismo: primero de costado y después en la cintura, que le repercutió todo en la parte del cuádriceps, y entonces se asustó y, bueno, obviamente que salió”, comenzó diciendo el ‘cazador de utopías’.

El estratega albirrojo continuó relatando el diálogo que mantuvo con el futbolista en pleno partido y cómo intentó convencerlo de dejar el terreno de juego ante los primeros signos de dolor: “Así que estamos esperando ver la evolución, qué nos dicen, y en función de eso veremos cómo está. Veremos cómo está. Creo que porque cuando él recibe el primer impacto, que me hace seña Miguel Almirón y me hace seña a él, yo le digo: ‘Salí’, y él me dice: ‘No, no, está aflojándome’. Puede haber sido producto del traumatismo, ese tipo de paralíticas, esos traumatismos que son así”.

"JULIO TUVO UN DOBLE TRAUMATISMO"



➡️El profesor Alfaro explicó la situación de Julio Enciso, señalando que se debe realizar una resonancia esta noche y de ahí se verá.



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Para cerrar el diagnóstico preliminar, Alfaro hizo hincapié en el factor emocional y en el susto que se llevó el atacante de cara a la Copa del Mundo, expresando su deseo de que los resultados médicos traigan buenas noticias para todo el plantel: “Y después ahí nos decía que tuvo un golpe en la cintura, cuando también quiso ir tuvo un golpe en la cintura que eso le repercutió todo en la parte del cuádriceps, y ahí él se sintió que se asustó, por eso se tiró al piso. Así que vamos a ver, vamos a esperar ahí a ver qué dicen los estudios, ojalá que no sea nada importante y que sea producto de un traumatismo y que lo podamos tener y lo podamos recuperar”.