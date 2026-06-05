Paraguay golea a Nicaragua en una fiesta incompleta por la lesión de Enciso

El partido de Paraguay y Nicaragua, celebrado en Sajonia ante unos 35.000 espectadores, con victoria albirroja por 4-0, fue tan amistoso que el único hecho llamativo en los primeros 10 minutos fue la irrupción al campo de un perrito que motivó la paralización hasta su retiro.

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Independientemente al resultado, el rival no podía ser considerado como parámetro mundialista por su limitado potencial futbolístico. Era parte del show, nada más.

Un centro de Juan José Cáceres a Tony Sanabria desembocó en el penal sancionado a Gutiérrez por sujeción al delantero. Definición de crack de Kaku Romero Gamarra al picar el balón al centro de la portería, para su posterior festejo de toque toque emotivo por el reciente fallecimiento del padre.

El estado de ánimo cambió por complejo por la lesión de Julio Enciso, aparentemente muscular. El jugador distinto, el que brinda cambio de ritmo y regates, salía llorando, generando la preocupación de la afición.

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El duelo como que pasó a un segundo plano con la salida de “La Joya”, hasta que una recuperación de Diego Gómez lo reactivó con su pase a la izquierda a Miggy Almirón que estableció el 2-0 con un zurdazo cruzado.

Al descanso, con la ventaja contra un adversario por demás pobre, que ni inquietó al Gatito Fernández como para determinar el nivel del atleta más experimentado del plantel (38 años) y que casi no tocó el balón.

Gustavo Alfaro presentó un elenco totalmente distinto en el segundo tiempo, salvo Mauricio Prado que había sustituido a Enciso. Era la ocasión propicia de los suplentes para apretar el acelerador, tratando de ganarse un puesto en lo sucesivo.

Parecía un duelo literalmente de complemento, no pasaba mucho salvo un incidente entre hinchas en Preferencias hasta que volvió a moverse el tablero.

Un remate raso de Mauricio exigió al guardameta Pineda que dio un rebote, aprovechado por Matías Galarza para confirmar la goleada.

El 4-0 llegó con un puntín de zurda de Alexandro Maidana luego de la habilitación de Mauricio. A esa altura, Nicaragua mostraba la imagen de un elenco de “exa”, amateur.

Los minutos pasaban y la Albirroja lograba su primera victoria de la era Alfaro con más de dos goles de diferencia, con la particularidad que ninguno de los delanteros pudo embocar el arco.

Detalles del juego de preparación

Estadio: Defensores del Chaco. Árbitro: Maximiliano Ramírez. Asistentes: Pablo González y José Savorani (argentinos). Cuarto árbitro: David Ojeda (paraguayo).

Paraguay: Roberto Junior Fernández (ST Orlando Gill); Juan José Cáceres (ST Gustavo Velázquez), Gustavo Gómez (ST Fabián Balbuena), Omar Alderete (ST José Canale) y Junior Alonso (ST Alexandro Maidana); Alejandro Romero Gamarra (ST Matías Galarza), Diego Gómez (ST Ramón Sosa), Andrés Cubas (ST Braian Ojeda) y Miguel Almirón (ST Ramón Sosa); Julio Enciso (25’ Mauricio Prado) y Antonio Sanabria (ST Alex Arce). D.T.: Gustavo Alfaro.

Nicaragua: Adonis Pineda; Jefferson Rivera, Joab Gutiérrez, Evert Martínez, Justing Cano y Ángelo Velásquez (63’ Leyner Sait); Jonathan Moncada (63’ Efraín Mejía), Jason Coronel, Jacob Montes (85’ Osmin Salinas) y Cole Raheem; Jorge García (ST Ariagner Smith). D.T.: Juan Cruz Real.

Goles: 16’ Alejandro Romero Gamarra, de penal, 41’ Miguel Almirón, 61’ Matías Galarza y 66’ Alexandro Maidana (P). Amonestados: 15’ Joab Gutiérrez y 56’ Jacob Montes (N).