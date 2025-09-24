Diego Gómez, en selecta lista de hispanoamericanos con su “póker” en el fútbol inglés

Con este “póker” de goles, ante Barnsley, por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, el futbolista formado en la cantera de Libertad igualó una marca legendaria lograda por otro histórico compatriota: Eulogio “Coquito” Martínez, quien en 1955, vistiendo la camiseta del FC Barcelona, convirtió cuatro tantos ante el Real Madrid, en el superclásico del fútbol español. De esta manera, el oriundo de San Juan Bautista (Misiones) se suma a la cortísima lista de paraguayos que alcanzaron semejante performance en el contexto internacional.

Lea más: En Inglaterra alucinan con el paraguayo Diego Gómez: “Tiene un disparo espectacular”

Más allá del contexto nacional, la actuación de Diego Gómez fue reconocida internacionalmente, ingresando a un selecto grupo de jugadores hispanoamericanos que lograron marcar cuatro o más goles en un solo partido de competiciones europeas. Según el análisis realizado por la cuenta especializada en datos deportivos y estadísticos, Sofascore, el volante guaraní es uno de los diez últimos futbolistas hispanoamericanos en alcanzar esta cantidad de anotaciones en un mismo juego.

🤯 Histórica actuación de 🇵🇾 Diego Gómez en la EFL Cup.



🔝 Repasamos los últimos 10 hispanoamericanos que marcaron 4 o más goles en una competencia europea. pic.twitter.com/a4krMZ1MEF — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) September 23, 2025

Según el análisis realizado por la cuenta especializada en datos deportivos y estadísticos, Sofascore, el mediocampista guaraní es uno de los diez últimos futbolistas hispanoamericanos en alcanzar esta marca. Entre los nombres destacados que integran esta exclusiva lista, se encuentran figuras de la talla de los argentinos Lionel Messi, Lautaro Martínez, Mauro Icardi y Giovanni Simeone, además del ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Duván Zapata. La misma base de datos digital calificó la actuación del volante albirrojo ante el Barnsley como “perfecta”, otorgándole la máxima puntuación de 10.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy