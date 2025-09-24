El colombiano James Rodríguez anota y asiste en empate del León ante el Mazatlán FC

El uruguayo Anderson Duarte marcó un doblete por el Mazatlán.

La igualada subió al León del entrenador argentino Eduardo Berizzo al décimo lugar de la tabla, en el límite de los equipos que avanzarán a la repesca.

El Mazatlán del estratega uruguayo Robert Dante Siboldi es decimocuarto, fuera de los cuadros que aspiran a ir a la fase final.

En el descuento de la primera parte, James Rodríguez engañó al portero Ricardo Gutiérrez, para convertir el 1-0 al ejecutar un penalti, al 45+2.

También en el agregado, James controló un rebote defensivo, se acomodó y puso un centro en el por el poste izquierdo de Gutiérrez que Díaz cabeceó para el 2-0.

Los leoneses se confiaron en la segunda mitad, lo cual le permitió a los mazatlecos igualar el marcador.

Al 61, José Esquivel le mandó un pase de cabeza a Duarte, quien con la testa logró el 2-1 al 61.

Sin respuesta del equipo de James, los de Siboldi concretaron el empate al 65, con un derechazo que no pudo detener el portero Oscar García, que significó el 2-2.

La décima jornada comenzó antes con el empate 2-2 entre el Puebla y el Pachuca y los triunfos del Guadalajara por 3-1 sobre el Necaxa, y del Juárez FC por 3-1 ante los Pumas UNAM.

El miércoles se terminarán los partidos con los duelos Cruz Azul-Querétaro, Tigres UANL-Atlas, Toluca-Monterrey, San Luis-América y Santos Laguna-Tijuana.