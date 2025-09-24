El Guadalajara del argentino Gabriel Milito toma aire con triunfo sobre el Necaxa

Armando González, Santiago Sandoval y Cristian Inda marcaron por el Guadalajara, que subió al undécimo lugar del torneo, con 11 puntos.

Cristian Calderón descontó por el Necaxa, decimotercero con 9 unidades.

La victoria le dio crédito a Milito luego de que en la jornada pasada Chivas cayera por goleada 0-3 en casa ante el campeón Toluca y una antes igualara sin tantos ante Tigres.

Las Chivas se adueñaron del primer tiempo, en el que neutralizaron a la ofensiva del Necaxa.

Al minuto 32, Richard Ledezma cruzó un servicio desde banda derecha, que en el corazón del área González definió de pierna izquierda para el 1-0.

En el 44, Santiago Sandoval le ganó un balón a su marcador para definir con un remate raso el 2-0 ante la salida del guardameta argentino Luis Unsain .

En la segunda parte, al 49, Cristian Calderón se encontró una pelota en el área y de derecha concretó el 2-1, insuficiente para evitar el resurgimiento de Chivas, ya que al 90+4 Cristian Inda concretó el 3-1.

En otro partido, el uruguayo Emiliano Gómez marcó un doblete para guiar al Puebla a empatar 2-2 con los Tuzos del Pachuca, por los que marcaron el neerlandés Oussama Idrissi y Alan Bautista.

A pesar de sumar puntos, el Puebla sigue en el último lugar de la tabla con cinco puntos. Los Tuzos son octavos con 14 unidades y están en la zona de repesca.

La décima jornada continuará más tarde con las visitas de los Pumas UNAM al Juárez FC y del Mazatlán FC al León.

El miércoles concluirá la jornada con los encuentros Cruz Azul-Querétaro, Tigres UANL-Atlas, Toluca-Monterrey, San Luis-América y Santos Laguna-Tijuana.