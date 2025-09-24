El Tottenham abre la puerta al regreso de Harry Kane

El delantero inglés, que está inmerso en su tercera temporada en Alemania, está relacionado con una supuesta cláusula en su contrato que le permitiría salir el próximo verano por unos 65 millones de euros siempre y cuando anuncie su marcha antes de final de temporada. Esto ha incrementado los rumores de una posible vuelta al Tottenham, donde es el máximo goleador histórico del equipo.

"Es un jugador increíble, lo hizo fantástico aquí y lo está haciendo fantástico en el Bayern. Somos muchos a los que nos gustaría que volviera", dijo Thomas Frank en rueda de prensa.

"Personalmente no creo que se vaya del Bayern, creo que se quedará y que lo seguirá haciendo muy bien allí, pero si quiere volver, es bienvenido", agregó el técnico danés.

En sus dos temporadas en Alemania, Kane ha sido máximo goleador de la liga en dos ocasiones, además de ganar una Bundesliga y una Supercopa de Alemania, sus dos primeros títulos como profesional.

En el Tottenham marcó 280 goles en 435 partidos, pero se marchó hace dos veranos con la intención de inaugurar su palmarés.