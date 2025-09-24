Hondureño Arriaga se entrena sin problemas y podrá jugar en Getafe

Valencia (España), 24 sep (EFE).- El centrocampista hondureño del Levante, Kervin Arriaga, se ejercitó este miércoles con el grupo pese a haber abandonado el estadio Ciutat de València con unas molestias en la rodilla izquierda tras jugar ante el Real Madrid, en el partido de la quinta jornada de la Liga española disputado el martes.