Newcastle y Tottenham avanzan con autoridad a los octavos de la Copa de la Liga inglesa

Londres, 24 sep (EFE).- El Newcastle United y Tottenham Hotspur sellaron este miércoles su pase a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa tras imponerse con claridad a rivales de tercera división, encarrilando ambos sus eliminatorias en apenas veinte minutos.