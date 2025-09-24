Universitario y Cusco juegan una "final adelantada" del Torneo Clausura peruano

El equipo crema, que dirige el uruguayo Jorge Fossati, buscará confirmar en el Estadio Monumental la recuperación que ha mostrado en las últimas fechas de la competencia, lo que le permitió retomar la punta el pasado fin de semana, tras obtener una victoria por 1-2 frente al UTC en la última jugada del tiempo extra.

La U, que suma 21 unidades, también se vio favorecida por la sorprendente derrota por 0-2 que sufrió el Cusco en su estadio ante el ADT, lo que cortó una racha de diez encuentros sin conocer la derrota que ostentaba el equipo dirigido por el argentino Miguel Rondelli.

Con ese resultado, que dejó al conjunto dirigido por el argentino Miguel Rondlli en la segunda posición, aunque con un partido menos que su rival de turno, el equipo cusqueño deberá estar muy afinado y recurrir a todos sus argumentos para hacer frente al ganador del pasado Torneo Apertura y vigente bicampeón nacional.

La undécima jornada será abierta este jueves por los partidos entre Ayacucho y Juan Pablo II, y Deportivo Garcilaso con UTC.

El Garcilaso ocupa actualmente la tercera posición del torneo, con 17 unidades, y pugna por desplazar al Cusco, con el que protagonizará durante la siguiente fecha un choque entre equipos cusqueños, de gran protagonismo durante la Liga 1 de este año.

El viernes, se enfrentarán el Alianza Universidad con el Sport Boys, el ADT con el Alianza Atlético y el Atlético Grau con el Sport Huancayo, en todos los casos con el objetivo de mejorar posiciones en la mitad de la tabla de clasificación.

Además del partido de la U con Cusco, el sábado se disputará el encuentro entre Comerciantes Unidos y Melgar, el equipo arequipeño que actualmente ocupa la sexta posición, con 13 unidades.

La fecha será cerrada el domingo por el partido entre Cienciano y Alianza Lima, que intentará avanzar desde la quinta posición, que ocupa con 15 puntos, mientras que el Sporting Cristal, ubicado en el cuarto puesto, con 16 unidades, ha postergado el encuentro que debía disputar con el Chankas.