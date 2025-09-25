Míchel Sánchez: "Veo a la gente más contenta"

El entrenador ha afirmado que las claves para el partido de este viernes contra el Espanyol en Montilivi son "competir" como en el partido del martes en San Mamés (1-1) y "ser capaces de ganar duelos y mirar adelante con la pelota".

"Para mí es un partido más. Hay mucha repercusión, pero es un partido importante como los demás. No he hablado ni de derbi ni de partido diferente ni nada de esto", ha añadido.

En este sentido ha señalado que ahora mismo el Espanyol tiene "muchas cosas positivas" y es "un equipo que trabaja muy bien las segundas jugadas y que es capaz de llegar con mucha gente al área rival y es muy bueno en transición", con jugadores como Roberto Fernández, Pere Milla o Javi Puado.

El Girona buscará "controlar las transiciones" y dominar el partido a través de la posesión, "dar un paso adelante con la pelota" y seguir ganando confianza para "ser protagonistas".

Contra el Athletic Club brilló el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, fichado del Olympique de Marsella, pero Míchel ha centrado el foco en el colectivo: "El equipo es el que tiene que tener un papel importante. Un jugador solo no saldrá de esta situación. Necesitamos a todo el mundo".

También ha explicado que la lesión en el tendón de Aquiles de Donny van de Beek supone una baja "importante" porque estaba llegando a su mejor versión y ha explicado que aún no ha hablado con la dirección deportiva sobre posibles fichajes de jugadores libres porque está centrado en el partido del Espanyol.

El técnico rojiblanco también ha reconocido que el equipo necesita "la energía de Montilivi" para "ganar y salir de esta situación".