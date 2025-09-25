Sólo cuatro derrotas del Betis en cuarenta y una visitas de Osasuna

En la competición liguera, el Betis ganó siete de las últimas ocho veces que Osasuna jugó en el Benito Villamarín, con la única excepción de la temporada pasada (1-1), a mediados de mayo, cuando el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini se adelantó mediante Cucho Hernández pero empató Budimir.

En los octavos de final a partido único de la Copa del Rey 2022-2023, hubo un empate a dos (William Carvalho y Sabaly marcaron para los locales e hicieron los tantos visitantes Rubén García y David García), resuelto en la tanda de penaltis a favor de los rojillos.

El primer Betis-Osasuna, en la Liga 1935-1936, deparó un 5-1 con goles locales de Paquirri -3-, Adolfo y Caballero y tanto pamplonés de Paco Bienzobas, y abrió un periodo de más de medio siglo sin que los navarros conociesen la victoria hasta el 0-1 (marcó Cholo) acaecido en la temporada 1990-1991.

Los siguientes dos triunfos osasunistas en terreno bético fueron en 2007, en dos campañas consecutivas en las que se impusieron por 0-5 (marcaron Valdo, Kike Sola -2-, Miguel Flaño y Webó) y 0-3 (con tantos de Cruchaga, Dady y Carlos Vela).

Hace más de un decenio que Osasuna no gana en el campo del Betis, pues su último triunfo data de enero de 2014 cuando, con ocasión del último descenso verdiblanco, hizo valer los goles de Roberto Torres y Figueras, en propia puerta, frente a la diana del local Jorge Molina (1-2).