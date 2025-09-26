2-1. El Benfica de Mourinho se impone al Gil Vicente con un doblete de Pavlidis

El portugués Luís Esteves fue el encargado de abrir el marcador en el Estádio da Luz con un tiro libre en el minuto 11.

Sin embargo, el Gil Vicente no pudo celebrarlo mucho tiempo, ya que el Benfica logró el empate en el minuto 18 con un tiro del delantero griego. Ocho minutos más tarde, Pavlidis logró el doblete de un penalti.

En el minuto 49, el Gil Vicente casi rozó el empate a 2 con un tiro que acabó por ser anulado.

Esta es la segunda victoria de las 'águilas' desde que Mourinho asumió su comando hace dos semanas, a las que se suma un empate contra el Rio Ave (1-1) en un partido aplazado de la primera ronda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este resultado, el Benfica se posiciona en la segunda posición de la tabla en la séptima jornada con 17 puntos, a la espera de que el Sporting (tercero, con 15 puntos) se enfrente al Estoril este sábado.

El Gil Vicente se queda en el cuarto lugar con 13 puntos.

El Oporto, que el lunes jugará contra el Arouca, va primero con 18 puntos.

Las 'águilas' volverán a jugar el martes, pero esta vez contra el Chelsea en 'Champions'.EFE.