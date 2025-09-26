Fútbol Internacional

André Almeida renueva con el Valencia hasta 2029

Valencia, 26 sep (EFE).- El Valencia ha anunciado la renovación del centrocampista portugués André Almeida, que prolonga su contrato un año más, hasta el 30 de junio de 2029, con una mejora salarial según pudo saber EFE por fuentes cercanas a la operación.

Por EFE
26 de septiembre de 2025 - 06:15
El centrocampista luso llegó al Valencia en el verano de 2022 con un contrato de seis años, hasta 2028, convirtiéndose en una apuesta a largo plazo del club. Procedente del Vitória de Guimaraes, se convirtió en uno de los fichajes más caros en los últimos años.

Almeida, de 25 años, creció en las categorías inferiores del Vitória y en 2019 dio el salto al primer equipo del club portugués. También ha sido internacional con Portugal en todas las categorías hasta sub-21.

En el Valencia ha disputado 96 partidos, con cuatro goles y diez asistencias en las cuatro. temporadas que lleva en el club.

