André Almeida renueva con el Valencia hasta 2029

El centrocampista luso llegó al Valencia en el verano de 2022 con un contrato de seis años, hasta 2028, convirtiéndose en una apuesta a largo plazo del club. Procedente del Vitória de Guimaraes, se convirtió en uno de los fichajes más caros en los últimos años.

Almeida, de 25 años, creció en las categorías inferiores del Vitória y en 2019 dio el salto al primer equipo del club portugués. También ha sido internacional con Portugal en todas las categorías hasta sub-21.

En el Valencia ha disputado 96 partidos, con cuatro goles y diez asistencias en las cuatro. temporadas que lleva en el club.