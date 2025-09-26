El derbi, en 11 números

2 equipos visitantes han vencido nada más (Osasuna y Barcelona) en los últimos 50 partidos del Atlético de Madrid en LaLiga en el Metropolitano. Sólo sufrió tres derrotas en ese tiempo, dos de ellas con el conjunto azulgrana y una con el club navarro.

3 años lleva sin ganar el Real Madrid en el estadio Metropolitano. Es un total de 4 visitas. La pasada campaña perdió su encuentro de la Liga de Campeones por 1-0, aunque luego se clasificó en los penaltis, e igualó su duelo en LaLiga (1-1). Un curso antes, cayó por 3-1 en el campeonato y cedió por 4-2 en la prórroga en los octavos de final de la Copa del Rey. No gana allí desde el 1-2 del 18 de septiembre de 2022.

4 goles suma en este curso Julián Alvarez, el máximo goleador del Atlético de Madrid la pasada temporada, con 29 tantos, y la actual.

5 derbis sin perder con el Real Madrid encadena el Atlético, antes de su enfrentamiento en el Metropolitano, con cuatro empates a uno y una victoria por 3-1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

7 victorias en las últimas 8 salidas del Real Madrid en LaLiga.

10 paradas ha hecho Thibaut Courtois en esta Liga, por las 9 de Jan Oblak.

11 goles ha marcado Kylian Mbappé esta campaña, entre el Real Madrid y la selección francesa.

18 puntos ha logrado el Real Madrid en este curso, un pleno que sólo emulan el Bayern Múnich en Alemania, el Liverpool en Inglaterra y el Nápoles en Italia en las cinco grandes ligas europeas.

42 derbis acumula Koke Resurrección, que, si juega este sábado, igualará a Sergio Ramos como el futbolista con más duelos disputados entre el Atlético y el Real Madrid.

43 remates entre los tres palos ha hecho el Real Madrid, por 34 del Atlético, en esta Liga. Mientras el conjunto blanco marcó 14 goles, el equipo rojiblanco consiguió 9.