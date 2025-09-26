El Tottenham rechaza una venta al consorcio de Brooklyn Earick

Según la prensa británica, este antiguo DJ y emprendedor tecnológico tenía planeado hacer una oferta de 4,5 millones de libras (5,1 millones de euros) para hacerse con el control del Tottenham, en un momento de cambio en la estructura de los 'Spurs' después de que Daniel Levy se marchara el pasado 4 de septiembre.

Sin embargo, en un comunicado a la Bolsa de Londres, el Tottenham ha rechazado el interés del consorcio liderado por Earick y reiterado que el club no está en venta.

"La directiva del club y ENIC (el grupo propietario del Tottenham) puede confirmar que el Tottenham no están en venta y que ENIC no está buscando vender su participación en el club", dijo el conjunto londinense.

A principios de septiembre, el Tottenham ya confirmó que había rechazado el interés de otros dos posibles compradores, PCP International Finance, cuya figura más reconocible es Amanda Staveley, que dirigió la compra del Newcastle United por parte del fondo de inversión de Arabia Saudí, y un consorcio bajo el nombre de Firehawk Holdings Limited.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy