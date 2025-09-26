Haaland, recuperado de sus molestias de espalda

"Está listo", afirmó Guardiola en rueda de prensa sobre Haaland, quien había salido sustituido en el minuto 76 del empate 1-1 contra el Arsenal tras quejarse de molestias en la espalda y que le impidió jugar en la victoria por 2-0 del City frente al Huddersfield Town, de tercera división inglesa, en la Carabao Cup.

El noruego ha comenzado la temporada a gran nivel, con siete goles con el Manchester City, siendo el máximo goleador en este inicio de la Premier League, y seis con la selección de Noruega, incluyendo cinco goles en la victoria por 11-1 frente a Moldavia.

Además de la vuelta de Haaland, el City puede dar la bienvenida este fin de semana a Mateo Kovacic, que lleva varios meses fuera por una lesión en el talón de aquiles.

Guardiola no podrá contar con Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Omar Marmoush y Abdukodir Khusanov.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy