La MLS multa a Rodrigo de Paul por simular una agresión durante un partido

Miami (EE.UU.), 26 sep (EFE).- La MLS multó este viernes al centrocampista argentino del Inter Miami Rodrigo De Paul por simular o exagerar una agresión durante el pasado partido del equipo, ante el New York City, en el que 'Las Garzas' se impusieron por 0-4.