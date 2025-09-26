Palmeiras contra Liga de Quito y Racing frente a Flamengo en semifinal de la Libertadores

Flamengo, que selló este jueves su clasificación al eliminar a Estudiantes, recibirá el 22 de octubre en el partido de ida al Racing argentino, que en los cuartos de final eliminó a Vélez Sarsfield.

Ese mismo día Liga de Quito, que hoy dejó en la cuneta a Sao Paulo, chocará con Palmeiras, el verdugo de River Plate con sendas victorias, por 3-1 el miércoles en Sao Paulo y por 1-2 en Buenos Aires hace una semana.

En el camino hacia las semifinales quedaron en la cuneta River Plate, Vélez Sarsfield, Sao Paulo y Estudiantes.

El título de la edición 66 de la Copa Libertadores se disputará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Flamengo (BRA) - Racing (ARG)

Liga de Quito (ECU) - Palmeiras (BRA)

Racing (ARG) - Flamengo (BRA)

Palmeiras (BRA) - Liga de Quito (ECU)

Flamengo derrotó en tanda de penaltis por 2-4 a Estudiantes de La Plata y avanzó a las semifinales, instancia en la que se medirá con Racing.

Los Pinchas argentinos igualaron la serie con Flamengo al imponerse por 1-0, pero no pudo ratificar su superioridad en los penaltis.

El lateral izquierdo de 24 años Gastón Benedetti devolvió la ilusión al local con su gol en el segundo minuto añadido al primer tiempo, pero en los penaltis falló su lanzamiento ante Agustín Rossi.

El Mengao enfrentará en semifinales a la Academia de Avellaneda, que dejó en el camino a Vélez Sarsfield, en la única llave de cuartos de final entre equipos argentinos.

Liga de Quito se clasificó a las semifinales del máximo torneo continental después de 17 años al derrotar por 0-1 como visitante al Sao Paulo y liquidar a su favor la serie de cuartos de final con un marcador global de 3-0.

El conjunto ecuatoriano se enfrentará en la próxima instancia del torneo al Palmeiras, que en la víspera eliminó al River Plate.

En el estadio Morumbí, Liga de Quito lució bien atrincherado desde el comienzo, aguantó la embestida del Sao Paulo por lo menos durante la primera media hora de juego y empezó a mostrar los dientes cada vez que pudo en acciones de contraataque.

Justamente en una de esas consiguió el gol que abrió la cuenta, a los 41 minutos, cuando el colombiano Jeison Medina corrió veloz, le ganó el espacio al defensa Alan Franco y definió con un remate por abajo que mandó la pelota junto al palo izquierdo del arco cuidado por Rafael.

A sabiendas de que el 0-1 liquidaba sus posibilidades de clasificación, en el segundo episodio Sao Paulo se volcó en el campo del equipo ecuatoriano y dos veces alcanzó a cantar gol, pero en el primero hubo fuera de lugar de Luciano y en el segundo un choque entre el mismo atacante brasileño con el portero Valle.

El Sao Paulo intentó dar vuelta al partido una y otra vez, pero le faltó contundencia.

Palmeiras se instaló el miércoles en las semifinales al vencer por 3-1 a River Plate en el Allianz Parque y validó el triunfo por 1-2 en Buenos Aires en el partido de ida de los cuartos de final.

River Plate mostró desde el inicio que estaba dispuesto a hacer lo necesario para quedarse con el boleto a semifinales y abrió el marcador a los 8 minutos con un golpe de cabeza de Maximiliano Salas después de un centro del colombiano Juan Fernando Quintero.

Palmeiras se acercó al empate con un cabezazo de Felipe Anderson, pero Armani manoteó la pelota y Lautaro Rivero la mandó fuera del área. Por el resto del primer tiempo el Verdao no volvió a visitar la puerta de River, que tuvo opciones de aumentar la cuenta.

El segundo tiempo fue otra cosa. Palmeiras empató rápidamente a través de Vítor Roque después de que Armani le dejara el balón en bandeja tras un despeje errático. La igualdad le dio confianza al equipo brasileño y lo animó a buscar el triunfo, frente a un River que paulatinamente se llenó de ansiedad y cayó en imprecisiones.

Lo hizo en tiempo añadido con doblete del argentino José López, quien anotó de penalti y después picando la bola sobre Armani.

Racing Club tomó el martes el primer boleto a las semifinales de la Copa Libertadores gracias a su triunfo por 1-0 ante Vélez Sarsfield en el partido de vuelta de cuartos de final en la serie entre equipos argentinos jugado en el estadio Presidente Perón.

El cuadro dirigido por Gustavo Costas ganó la llave por 2-0 tras el 0-1 de la ida en campo de Vélez.

En el primer tiempo, el local puso las condiciones y llevó peligro al arco defendido por Tomás Marchiori, pero la defensa de Vélez evitó el peligro.

La segunda parte mostró a Vélez más decidido. La polémica llegó en el minuto 19 cuando Imanol Machuca remató dentro del área que se le pasó al portero Facundo Cambeses, que lo tomó sobre la línea y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich inicialmente decretó el gol.

El VAR mostró que el balón no traspasó la línea y anuló el gol.

Racing clavó el puntillazo en el minuto 37 cuando Solari aprovechó un centro cruzado para vencer al guardameta del club de Liniers.