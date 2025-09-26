Simeone: “Algún partido va a tener que empezar Baena; veremos si éste, el martes...”

“Algún partido va a tener que empezar. Si es éste, el próximo o el del Celta veremos lo que el equipo necesita primero y, obviamente, lo que nos puede aportar él con su calidad, jerarquía y visibilidad de juego en los últimos metros, que posiblemente es uno de los mejores que tenemos”, destacó el técnico en rueda de prensa en el Metropolitano.

“Esperamos que el tiempo que lo toque, sean 20, 40, 60 o 90, lo haga de la mejor manera”, continuó Simeone, que no reveló si formará parte del once titular.

Baena sólo ha podido disputar uno de los primeros siete partidos de la temporada, el primero contra el Espanyol, el pasado 17 de agosto, entre una lesión muscular y una operación de apendicitis. El pasado miércoles volvió a la convocatoria ante el Rayo Vallecano, pero no disputó ningún minuto.