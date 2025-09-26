Udinese, 'scouting' para la Fashion Week

El equipo de ojeadores del Udinese es conocido en toda Europa por su gran éxito. Club pionero en la creación de una red de 'scouters' que viaja por todo el mundo siguiendo jóvenes promesas dentro del campo, se pasa ahora a la moda. Son ya 3 años que el club italiano lleva a cabo esta iniciativa en la Fashion Week de Milán.

"Es un proyecto que llevamos 3 años haciendo para apoyar diseñadores emergentes, que es un poco nuestra narrativa con los jugadores en el campo. Hemos querido aplicar el mismo concepto del 'scouting' fuera del campo. Dar visibilidad a un joven diseñador en todo el mundo es una gran oportunidad. Para nosotros también. De modernidad e innovación. Pero manteniendo nuestras raíces", declaró a EFE Magda Pozzo, directora de estrategia comercial del club y parte de la familia propietaria.

Domenico Orefice fue el elegido por el equipo de ojeadores de moda del club para diseñar la equipación, que incluye también una chaqueta. Napolitano de 28 años, amante del fútbol.

"El fútbol me gusta desde siempre, he jugado desde pequeño. Pero me lesioné y lo dejé. Por eso ha sido más fácil la creación de la camiseta, al ser una persona que lo ha practicado", explicó a EFE.

La llamada para un proyecto tan grande fue, claro, una sorpresa para él, siendo un diseñador emergente: "Fue una sensación extrañísima. Obviamente no me lo esperaba. Es un objetivo muy importante. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Y trabajar con Udinese y Macron, que son gigantes respecto a mí, quiere decir que va todo bien".

"Para diseñar la camiseta estuvimos dando una vuelta por la ciudad, hablando con su gente, comiendo por allí... Y vimos una estatua con un águila que nos llamó la atención. Descubrimos que era un símbolo de Udine y de la región y lo incluimos", añadió a esta agencia.

La camiseta, amarilla, con la figura estilizada del águila por toda la camiseta e inspirada en los inicios del club, vuelve a ser 100% sostenible, con materiales reciclados. Pero eso ya es muy común en el Udinese. Es algo obligatorio. Su compromiso va más allá de eso. Los de la región Friuli-Venecia Julia llevan tiempo rompiendo estereotipos en el fútbol. Con hechos. Es el club más verde de toda Italia y el 4º del mundo.

"Todas nuestras camisetas son sostenibles. Es nuestra estrategia más importante. Pero vamos a ser el primer parque solar en Italia con el estadio. Dentro de un mes, durante los partidos funcionaremos solo con la energía solar de los paneles de nuestro estadio. Seremos la primera comunidad energética en Italia. Somos pioneros en la sostenibilidad, pero no de palabra, si no con hechos concretos", explicó Pozzo.

El Udinese es uno de los pocos clubes en Italia que es propietario de su estadio. Y lo ha convertido en un ejemplo de reducción de la huella de carbono. Casi 2.500 paneles solares de última generación permitirán al recinto alcanzar una autosuficiencia energética parcial, convirtiéndolo en uno de los estadios más evolucionados de Europa en cuanto a producción de energía limpia.

La moda, ahora, es su nuevo campo. Igual que hace con el talento futbolístico, lanza al ruedo a jóvenes promesas de la moda en una Fashion Week de Milán con mucho recuerdo a deporte tras el fallecimiento de Giorgio Armani, propietario del Olimpia Milano de baloncesto y encargado de vestir a grandes deportistas durante toda su carrera.