2-1. Chile se salva en el debut al aprovechar los errores de Nueva Zelanda

El defensa de Palestino, de 20 años, que ya debutó con La Roja absoluta en su último partido de la eliminatoria al Mundial 2026, ante Uruguay, se convirtió en el héroe de los locales con su gol al minuto siete del tiempo añadido, al aprovechar un error grosero del portero rival, desplazando a su compañero Lautaro Millán, que había marcado primero.

Millán, del argentino Independiente, nacido en Bahía Blanca al otro lado de la cordillera, escogió defender a la roja por su padre y se iba a convertir en el ídolo del debut chileno hasta que, en el minuto 80, Nueva Zelanda igualó con un penalti de Nathan Walker.

La jugada propició el uso, por primera vez, del nuevo sistema (FSV) que sustituye al VAR, y que se implementa en este torneo, cuando el entrenador chileno Nicolás Córdova presentó la tarjeta verde para pedir la revisión de la pena máxima, que fue ratificada por el árbitro bosnio Irfan Peljto.

El mediocampista ofensivo había marcado, al minuto 54, con un disparo firme a un rincón del arco con una pelota que Agustín Arce, del modesto Deportes Limache, robó en una mala salida de los neozelandeses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Millán es uno de los tres jugadores chilenos que juegan en equipos extranjeros y fueron citados al torneo, pero además había vestido antes la camiseta albiceleste en amistosos y al perder oportunidad abrazó el llamado de Córdova.

Garguez, por su parte, ratificó que es el heredero de Iván Román, el defensor que salió de Palestino y que ahora está en el brasileño Atlético Mineiro, y que no pudo disputar el Mundial Sub-20 porque una suspensión de tres partidos le hacía perderse la fase de grupos.

En un partido muy disputado por ambas selecciones, el delantero y capitán chileno Juan Francisco Rossel, de Universidad Católica, tomó la responsabilidad de guiar a La Rojita, pero tuvo competencia con el ‘10’ Arce, quien se multiplicó en la ofensiva.

Mientras Rossel hizo suspirar a la tribuna intentando abrir el marcador con una chilena, en el primer tiempo, Arce logró levantar a los hinchas del asiento con sus ataques veloces, un remate violento desviado por poco, y la asistencia.

Los dirigidos por Nicolás Córdova mostraron la chapa de locales, generando mucho juego por las bandas con Emiliano Ramos, del Everton de Viña del Mar, y Vicente Álvarez del Unión San Felipe, pero Nueva Zelanda también mostró su valor.

Con velocidad y potencia física, los oceánicos se hicieron temer con el delantero Keegan Kelly, del Denver Pioneers de la NCAA de Estados Unidos, y su estrella de la A-League neozelandesa Luke Brooke-Smith, del Wellington Phoenix.

Los Juniors All White metieron riflazos sobre el arco chileno con Finn McKenlay, del Auckland FC y Fergus Gillion del Wellington Phoenix, además de tener un arma con su espigada estatura que no lograron capitalizar en centros y balones detenidos.

La máxima figura de los oceánicos, el portero Henry Gray, del Ipswich Town inglés, también tuvo su momento estelar sobre el final del primer tiempo al quitarle una opción de gol a Rossel.

Chile ya había vencido a Nueva Zelanda en dos amistosos en junio pasado, y con el empuje abrumador que tuvo en las tribunas logró sacar sus primeros tres puntos para coliderar el Grupo A con Japón, su próximo rival, mientras que Nueva Zelanda jugará con Egipto el próximo martes 30. FE